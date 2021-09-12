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Эстония задалась целью модернизировать приобретенные в Норвегии бронемашины CV-90. Она пытается превратить их во вспомогательную технику для своих войск, однако процесс движется очень медленно. Подробности о нем рассказал исполнительный директор компании Go Craft Кальви Пукка.

По его словам, главной проблемой является отсутствие нужных комплектующих. Из-за этого приходится выискивать их в других странах. Так, Эстония уже обращалась за запасными частями к Австралии, Соединенным Штатам, Турции и нескольким странам Евросоюза.

По замыслу, бронемашины должны быть переделаны в технику, приспособленную для корректировки огня артиллерийских орудий, противотанковой и противовоздушной обороны, а также для проведения инженерных работ. На них требуется установить системы навигации и связи, современное вооружение. Все это необходимо сделать до 2024 года. Пукка заявляет, что это реально, если все комплектующие будут своевременно обнаружены и подготовлены к установке.

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  • Анна
  • 09.09.2021
  • читать 1 минуту
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