Евросоюз со следующего года может приостановить безвизовый режим для Грузии, Украины и Молдавии, сообщил информационный портал EUobserver. Журналисты отмечают также, что визы могут вернуть и для стран Западных Балкан.

Представители Франции, Италии и Германии считают, что жители перечисленных выше стран злоупотребляют безвизом. Огромное количество граждан обращается к властям европейских государств с безосновательными просьбами предоставить политическое убежище. Также в качестве нарушения названо незаконное проживание в Европе после безвизового въезда.

Так, число граждан Молдовы, которые обратились за политическим убежищем, в сравнении с 2019 годом выросло на 429 процентов. Для Грузии этот показатель составляет 51 процент. Во внутреннем документе Совета Евросоюза говорится, что визовый режиме может быть восстановлен для тех стран, от граждан которых чаще поступают необоснованные запросы на предоставление политического убежища.