читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Евросоюз со следующего года может приостановить безвизовый режим для Грузии, Украины и Молдавии, сообщил информационный портал EUobserver. Журналисты отмечают также, что визы могут вернуть и для стран Западных Балкан.

Представители Франции, Италии и Германии считают, что жители перечисленных выше стран злоупотребляют безвизом. Огромное количество граждан обращается к властям европейских государств с безосновательными просьбами предоставить политическое убежище. Также в качестве нарушения названо незаконное проживание в Европе после безвизового въезда.

Так, число граждан Молдовы, которые обратились за политическим убежищем, в сравнении с 2019 годом выросло на 429 процентов. Для Грузии этот показатель составляет 51 процент. Во внутреннем документе Совета Евросоюза говорится, что визовый режиме может быть восстановлен для тех стран, от граждан которых чаще поступают необоснованные запросы на предоставление политического убежища.

Вам может понравиться

Уже в 21 столетии люди смогут доживать до 130 лет

Уже в этом веке продолжительность жизни людей может достичь 130 лет, заявили швейцарские ученые. Специалисты федерального технологического института в Лозанне провели исследование и выяснили, что на увеличение числа долгожителей в

Осиротевший белый медвежонок вышел к людям в поселке Диксон

Андрей Горбань, руководитель нацпарка «Роев ручей», рассказал о белом медведе, вышедшем к людям в населенном пункте Диксон, расположенном в Красноярском крае. Скорее всего, он лишился матери. На размещенных в Сети

Британцев насмешила новейшая гиперзвуковая ракета США

Британское издание Daily Express рассказало об удачных испытаниях новейшей американской гиперзвуковой ракеты, а также привело высказывание представителя DARPA Эндрю Кнедлера о «сигнале для президента России Владимира Путина. Читатели в ответ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 сентября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 сентября – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 29 сентября – пасмурно, до 17 °C |