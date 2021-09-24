Турция и Соединенные Штаты вместе входят в НАТО, однако отношения между ними при президенте Джо Байдена существенно ухудшились, заявил после своего выступления на Генассамблее ООН Тайип Эрдоган. Турецкий лидер отметил, что США даже террористов больше поддерживает, чем Анкару.

Она пояснил, что Вашингтон осуществляет поставки вооружений курдам, которых Турция считает террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана. При этом США не прислушиваются к Анкаре и полностью игнорируют ее просьбы прекратить эту практику. Ни при одном президенте, заявил Эрдоган, подобных ситуаций не возникало.

В ходе выступления турецкий президент заявил, что Россия «аннексировала Крым» и отметил, что Анкара не собирается признавать воссоединение РФ с полуостровом. Вполне вероятно, так он хочет привлечь внимание Байдена и помириться с Соединенными Штатами.