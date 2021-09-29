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Критика российских авиадвигателей со стороны США не имеет под собой никаких оснований, заявили китайские эксперты издания Sohu. Они отметили, что Вашингтону лучше обращать больше внимания на свою авиацию и на бесконечные жалобы американских пилотов.

Авторы пояснили, что Вашингтон назвал двигатели истребителей Су-30 не такими долговечными, как силовые агрегаты на американских F-22. Они якобы чаще выходят из строя, что лишает Россию шансов на завоевание превосходства в воздухе.

В Китае опровергли эту информацию. Эксперты написали, что Россия заменяет двигатели АЛ-31ю на более современный их вариант АЛ-41Ф1, отличающийся повышенной производительностью. По их словам, РФ устанавливает новейшие силовые агрегаты после исчерпания ресурса старых моторов, а вот США заменяет лишь отдельные комплектующие. Что снижает уровень надежности. Это подтверждается заявлениями пилотов ВВС Соединенных Штатов, которые жалуются на необходимость часто ремонтировать двигатели.

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