Политолог Станислав Смагин прокомментировал обстановку на Донбассе. Об этом сообщает издание «Московской комсомолец».

Так, недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отменил приказы, согласно которым ВСУ было запрещено совершать обстрел ДНР и ЛНР. Теперь решение об атаке принимает командир подразделения. В ДНР и ЛНР посчитали, что это указывает на отказ Украины соблюдать Минские соглашения.

По мнению Смагина, на данный момент ситуация не дойдет до той напряжённости, что была весной, когда многие были уверены в скором начале открытого конфликта. Политолог назвал это «плановым обострением», которое нужно для того, чтобы поддерживать армию в нужном тонусе.

Ничего нового, по его словам, не происходит, и ДНР не собираются отвечать на обстрел со стороны Украины, чтобы их не назвали агрессорами.

Однако политолог Лев Вершинин уверен, что Украина всё же начнёт открытый конфликт с Россией. Он не может сказать, что первым попадёт под удар – Донбасс, Крым или Белоруссия, но уверен, что атака будет, которую оформят как «агрессию РФ».

О том, что украинским военнослужащим было разрешено открывать ответный огонь на Донбассе, мы сообщали недавно. Для обстрелов можно будет использовать абсолютно любое оружие.