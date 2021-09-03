На днях в американских СМИ появилась публикация, в которой никому не известные стратеги попытались смоделировать войну Соединенных Штатов против России. Они написали, что если США задействует флот и авиацию, а также развернет полномасштабное наступление сухопутных сил на нескольких направлениях одновременно, то уже через неделю Москва падет. Готовность поспорить с таким прогнозом продемонстрировали эксперты китайского издания NetEase.

Начали они с того, что назвали хитроумный план американских «стратегов» настоящим безумием. После чего пояснили, что преимущества США над Россией в основном существуют исключительно на бумаге. На деле же ситуация выглядит совершенно иначе.

Москва готова дать отпор как сухопутным войскам Соединенных Штатов, так и авиации с кораблями. Причем даже в случае превосходства американских войск ее сопротивлении продлится гораздо дольше недели.

Впрочем, пишут китайские аналитики, уже первое вооруженное столкновение между Москвой и Вашингтоном вполне может превратиться в ядерный конфликт. Поэтому планы захватить Россию за 7 дней накроются медным тазом.