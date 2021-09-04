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Тяжелая огнеметная система «Буратино» способна «уничтожить все живое на 30 сотках» в считаные секунды, рассказал военный эксперт Михаил Тимошенко. Он также отметил, что этот вид вооружения может наносить удары прямой наводкой.

ТОС «Буратино» создана конструкторами после изучения двух наиболее успешных огнеметов СССР – «Рысь» и «Шмель». Она установлена на шасси танка Т-72 и наделена уникальными способностями по уничтожению противника.

Система «налысо» выжигает абсолютно все живое на расстоянии до 3 тысяч метров. При этом после выстрела термобарическим снарядом температура мгновенно повышается до 3000 градусов, поэтому шансов выжить не остается ни у кого.

В настоящий момент на смену «Буратино» разрабатывается ТОС-2 «Тосочка». Она столь же смертоносна, но имеет улучшенные характеристики. Кроме того, ее оснастили системой управления, позволяющей внедряться в единую сеть с другим вооружением, и навигационным модулем ГЛОНАСС.

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