Раскол украинской армии и огромное множество внутренних проблем приводят к тому, что все больше бойцов готовы перейти на сторону самопровозглашенных республик Донбасса, заявил военный эксперт Константин Сивков. Он также отметил, что невзирая на это, Киев продолжает разрушать военно-промышленный комплекс страны.

Он отметил, что еще со времен Крыма хорошо известны примеры, когда бойцы ВСУ уходили на другую стороны, не желая мириться с бардаком в армии. Также неоднократно встречались и случаи, когда националисты стреляли в спины уходящим военным.

Киев регулярно проводит учения с НАТО, надеясь вовлечь его в свой гражданский конфликт, уверен эксперт. Однако на Западе практически никто не проявляет желания воевать за Украину.

На фоне бесконечных заявлений о войне Киев продолжает закрывать заводы-гиганты, которые работали на оборонную промышленность. Это и легендарный «Антонов», и предприятие «Южмаш», и судостроительные верфи в Николаеве. Поэтому и ВПК, и армия Украины дышат на ладан.