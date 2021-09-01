Соединенные Штаты в настоящий момент не имеют оружия, которое могло бы противостоять российскому «Посейдону», пишет эксперт американского издания The National Interest Роберт Фарли. Он напоминает, что главная особенность этого подводного беспилотника – способность создавать термоядерный шторм, в котором уйдут на дно прибрежные мегаполисы США.

«Торпеда судного дня», носителем которого должна стать подводная лодка «Белгород», может развивать высокую скорость. Благодаря которой она уже за 4 дня будет у американского побережья. Кроме того, беспилотник движется на большой глубине, что исключает его обнаружение всеми существующими сегодня радарами и гидролокаторами.

Автор публикации, которую представил портал «Военное дело», пишет, что «Посейдон» будет задействован Россией только в случае полномасштабного конфликта. Он может уничтожать не только расположенные на берегу океана города, но еще и крупные соединения кораблей потенциального противника.