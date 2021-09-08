Удар по Соединенным Штатам с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал», «Циркон» или «Авангард» обязательно достигнет цели, уверен военный эксперт Александр Артамонов. Он пояснил, что в распоряжении Пентагона сегодня нет ни единого инструмента противодействия этому оружию.

США, рассказывает эксперт, уже несколько лет пытаются повторить успех России в создании гиперзвука. Однако испытания ракет каждый раз срываются из-за неполадок, а попытки реализовать новые проекты с треском проваливаются.

Кроме того, американские инженеры не могут разработать средства противодействия российским гиперзвуковым ракетам. Они изобретают датчики, которые якобы способны обнаруживать старт «Цирконов» и «Авангардов», однако эти устройства пока находятся разве что в фантазии конструкторов.

Артамонов также рассказал о системе защиты российской столицы, в которой применяются и средства РЭБ и лазерные комплексы. Это оборудование в буквальном смысле слова «выжигает электронные мозги» высокоточных ракет и беспилотников, не давая им возможности даже приблизиться к Москве.