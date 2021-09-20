читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Владимир Орлов прокомментировал публикацию в издании Defense News о намерениях Конгресса США передать Украине ракетные комплексы THAAD. Они якобы должны защитить страну от атак с воздуха, однако Киев вполне может распорядиться этим оружием по-другому.

Эксперт пояснил порталу “ПолитРоссия”, что в распоряжении ВСУ сегодня нет комплексов, которые смогли бы защитить Украину от новейших российских истребителей Су-57 или высокоточных ракет. Не помогут в этом и ЗРК Patriot, передача которых давно обсуждается в США. Единственным эффективным оружием для украинской ПВО станут системы THAAD.

Впрочем, если Киев получит именно эти комплексы, Россия будет вынуждена предпринимать ответные меры. Данное оружие будет представлять серьезную опасность для гражданской авиации. Так, при его размещении неподалеку от Белгорода, возникнет риск «случайных» атак пассажирских самолетов в 300-400 километрах от границы России. Украина вполне сможет повторить трагичный эпизод с малазийским MH17. Поэтому остается надеяться, что США остановят свой выбор на «Патриотах», а не передадут Киеву THAAD.

Вам может понравиться

Читатели болгарского сайта dir.bg восхитились учениями “Запад-2021”

Болгарский портал рассказал об учениях «Запад-2021», чем привлек внимание многочисленных читателей. В основном комментаторы восхищались совместными российско-белорусскими маневрами и техникой РФ, которая была на них представлена. Большинство читателей написало, что

Мишель Вуазен: Французские власти должны как можно скорее признать Крым российским

Французские власти должны как можно скорее признать воссоединение Крыма с Россией, заявил бывший депутат Национального собрания Мишель Вуазен. Он побывал на Крымском полуострове в качестве наблюдателя на выборах в Государственную

В NI назвали главный козырь российского штурмовика Су-25

Российский штурмовик С-25 в отличие от большинства других самолетов ВКС РФ, имеет огромный опыт реальных боев. В базовом варианте он проигрывает конкурентам по эффективности защиты от ракет противника и авионике,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 сентября – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 сентября – ясно, до 15 °C | Королев: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 21 °C |