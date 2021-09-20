Военный эксперт Владимир Орлов прокомментировал публикацию в издании Defense News о намерениях Конгресса США передать Украине ракетные комплексы THAAD. Они якобы должны защитить страну от атак с воздуха, однако Киев вполне может распорядиться этим оружием по-другому.

Эксперт пояснил порталу “ПолитРоссия”, что в распоряжении ВСУ сегодня нет комплексов, которые смогли бы защитить Украину от новейших российских истребителей Су-57 или высокоточных ракет. Не помогут в этом и ЗРК Patriot, передача которых давно обсуждается в США. Единственным эффективным оружием для украинской ПВО станут системы THAAD.

Впрочем, если Киев получит именно эти комплексы, Россия будет вынуждена предпринимать ответные меры. Данное оружие будет представлять серьезную опасность для гражданской авиации. Так, при его размещении неподалеку от Белгорода, возникнет риск «случайных» атак пассажирских самолетов в 300-400 километрах от границы России. Украина вполне сможет повторить трагичный эпизод с малазийским MH17. Поэтому остается надеяться, что США остановят свой выбор на «Патриотах», а не передадут Киеву THAAD.