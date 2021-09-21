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Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Ху в беседе с «РИА Новости» рассказал, зачем Китай наращивает военный бюджет.

Как было заявлено, в первую очередь причиной того, что Китай непрерывно ведёт разработку новых видов вооружения, является стремление не допустить того, чтобы Тайвань являлся независимым. Но, как было отмечено, на Тайване имеются силы, которые против воссоединения с материком и желают независимости острова.

Кроме того, было заявлено, что имеются международные силы, использующие данный вопрос против Китая. Такая ситуация является большой проблемой. Указывается, что в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море в последнее время нарастает напряжённость. За последние два года здесь уже несколько раз появлялись военные корабли и самолёты США.

Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне весьма обеспокоены тем, что Россия и Китай модернизируют ядерное оружие. Как было отмечено, в Китае ведётся строительство сразу 350 ракетных шахт.

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