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Россия и Китай модернизируют ядерное оружие и тем самым создают угрозу для США. Авторы издания The National Interest пишут, что Вашингтон уже высказал глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией и перечислил основные проблемы.

Так, Китай вызывает настороженность США, так как активно строит сразу 350 ракетных шахт. Он собирается размещать в них свои МБР «Дунфэн-41» которые могут нести ядерные боеголовки. Авторы отмечают, что совсем скоро количество ракет в Китае может перевалить за 3,5 тысяч, а еще через пару лет Пекин обойдет по этому показателю США и Россию вместе взятых.

В распоряжении РФ имеется сразу шесть новейших боевых систем, которые не охвачены договором СНВ-3, констатирует Пентагон. Авторы статьи предполагают, что под ними подразумеваются гиперзвуковые боезаряды «Циркон», «Кинжал» и готовящийся к испытаниям «Буревестник». Также США могли посчитать и подводный беспилотный аппарат «Посейдон», который станет еще одни носителем ядерного заряда. Остальные две системы пока находятся только в фантазиях Вашингтона.

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