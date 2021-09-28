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Политолог Олег Бондаренко в рамках беседы с журналистами «Известий» назвал причины обострения обстановки на пограничной территории между Сербией и Косово.

Согласно его словам, данный инцидент является экспромтом Альбина Курти, главы правительства самопровозглашенной республики. Он добавил, что премьер допустил ошибку, так как считал, что Белград все еще остается слабым. Однако сейчас Сербия гораздо сильнее, чем раньше. Она сосредоточила крупные силы вокруг Косово, следя за границами с помощью воздушных судов. Эксперт при этом уверен, что в настоящее время никому не нужен масштабный конфликт.

Специалист также вспомнил, что в прошлом Александр Вучич, сербский лидер, хотел осуществить разграничение территорий. Бондаренко считает, что, если бы его провели тогда, то в настоящее время подобных проблем бы не возникало.

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