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Ранее проекты по увеличению числа резервистов сворачивались из-за недостатка денег в распоряжении Министерства обороны. В настоящее время финансовые проблемы решены, поэтому военное ведомство готово довести эти программы до логического завершения, рассказал военный аналитик Виктор Мураховский.

Резервисты, по словам эксперта, регулярно привлекаются к военным маневрам. Так, самое большое их число было зафиксировано на учениях «Восток-2018». С текущего года количество бойцов, находящихся в резерве, увеличивается в геометрической прогрессии.

Мураховский также отметил, что благодаря появлению средств в распоряжении главного военного ведомства количество резервистов будет расти. Поэтому сейчас контракты на пребывание в резерве могут подписывать все желающие, отвечающие требованиям ВС РФ.

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