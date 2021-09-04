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Российский аналитик Борис Марцинкевич назвал украинскую газотранспортную систему «тришкиным кафтаном». Он пояснил, что Киев давно не ремонтирует отказавшие или вышедшие из строя узлы, а просто заменяет их такими же, но с других участков сети.

Эксперт в сфере энергетики напомнил, что еще в 2015 году немецкие инженеры провели инспекцию ГТС и признали ее изношенной на 85 процентов. Однако Киев это не смутило. Он продолжил тратить на обслуживание и ремонт не более трети выделяемых на эти цели средств. Именно поэтому о текущем состоянии системы можно только гадать.

Помимо этого, ГТС уже не соответствует современным стандартам. Она была создана при Советском Союзе и с тех пор только ремонтировалась, не подвергаясь модернизации. После того как объем перекачиваемого газа упал со 140 миллиардов кубометров в год всего до сорока, появилось несколько неиспользуемых участков. Вот именно они сейчас используются в качестве доноров – с них снимают узлы и устанавливают вместо сломанных на еще действующих линиях.

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