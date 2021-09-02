Европа перестанет нуждаться в НАТО лишь в том случае, если сумеет создать собственную мощную армию, уверен военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что в ЕС давно циркулируют разговоры об избавлении зависимости от Соединенных Штатов, ставших по сути руководством Североатлантического альянса.

В настоящий момент то одна, то другая страна НАТО постоянно интересуется, будут ли США оказывать им помощь в случае вооруженного столкновения с сильным противником. Однако ответ на этот вопрос Европа знает и сама. Ведь события и Первой, и Второй мировых войн ясно показывает, что США воюет исключительно на стороне победителя, когда он становится очевидным.

Именно поэтому единственным способом защитить себя является создание сильной европейской армии. Которая не будет зависеть от НАТО. И вот тогда на повестке дня появится вопрос – а нужны ли Евросоюзу вообще Соединенные Штаты.

Однако создать объединенные Вооруженные силы ЕС не так просто, как может показаться на первый взгляд. Все дело в том, что армии разных стран вряд ли смогут быстро научиться взаимодействовать друг с дружкой, так как они отличаются и по уровню подготовки, и по вооружению, и по другим критериям.