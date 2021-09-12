читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представитель движения «Лиза Алерт» Ксения Кнорре Дмитриева в беседе с изданием «Известия» рассказала о правилах поведения для заблудившихся в лесу людей.

Как отмечается, сейчас начинается сезон грибов, и многие люди отправляются в лес. Некоторые из них теряются – в основном, это люди старше 60-ти лет. По словам эксперта, пенсионеры часто теряются в лесу из-за своего состояния здоровья, так как им может стать плохо. Иногда причиной того, что человек заблудился, становится плохое состояние леса.

В связи с этим эксперт советует сообщить близким о походе в лес и предполагаемом времени возвращения. Рекомендуется не ходить одному, но детей брать не стоит. Кроме того, следует изучить карту местности и проверить прогноз погоды, чтобы отложить поход в случае непогоды.

Также рекомендуется носить яркую одежду со светоотражающими деталями, надеть теплую и непромокаемую обувь, взять запас еды и воды, лекарства, компас, фонарь и свисток. Телефон должен быть полностью заряжен.

Недавно специалисты из Болгарии и России разработали новый метод, который позволит следить за состоянием леса. Метод основан на использовании беспилотников с камерами.

Вам может понравиться

Джефф Безос инвестировал средства в занимающийся бессмертием стартап

Джефф Безос, богатейший человек на планете, решил инвестировать средства в стартап Altos Labs, специалисты которого пытаются разработать технологию по противодействию старению. Научные сотрудники компании на данный момент времени тщательно анализируют

Кабмин одобрил заявку Санкт-Петербурга на инфраструктурный кредит

Его потратят на возведение дорожных развязок и обновление автопарка. Правительство РФ одобрило заявки на инфраструктурные кредиты еще от четырех регионов, включая Санкт-Петербург, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Петербургские власти попросили 25

НАТО призывает Россию и Белоруссию к прозрачности при проведении учений «Запад-2021»

Оана Лунгеску, представительница Североатлантического альянса, потребовала от РФ и Белоруссии вести себя максимально прозрачно в рамках совместных маневров «Запад-2021». Согласно ее словам, военно-политический блок внимательно наблюдает за начавшимися военными учениями.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 сентября – пасмурно, до 18 °C | город Мытищи: погода, 12 сентября – облачно с прояснениями, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 сентября – переменная облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 сентября – небольшой дождь, до 15 °C | Королев: погода, 12 сентября – пасмурно, до 23 °C | Подольск: погода, 12 сентября – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 12 сентября – переменная облачность, до 24 °C |