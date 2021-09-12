Представитель движения «Лиза Алерт» Ксения Кнорре Дмитриева в беседе с изданием «Известия» рассказала о правилах поведения для заблудившихся в лесу людей.

Как отмечается, сейчас начинается сезон грибов, и многие люди отправляются в лес. Некоторые из них теряются – в основном, это люди старше 60-ти лет. По словам эксперта, пенсионеры часто теряются в лесу из-за своего состояния здоровья, так как им может стать плохо. Иногда причиной того, что человек заблудился, становится плохое состояние леса.

В связи с этим эксперт советует сообщить близким о походе в лес и предполагаемом времени возвращения. Рекомендуется не ходить одному, но детей брать не стоит. Кроме того, следует изучить карту местности и проверить прогноз погоды, чтобы отложить поход в случае непогоды.

Также рекомендуется носить яркую одежду со светоотражающими деталями, надеть теплую и непромокаемую обувь, взять запас еды и воды, лекарства, компас, фонарь и свисток. Телефон должен быть полностью заряжен.

Недавно специалисты из Болгарии и России разработали новый метод, который позволит следить за состоянием леса. Метод основан на использовании беспилотников с камерами.