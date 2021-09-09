Американские комплексы Javelin, которые Киев вскоре получит в виде военной помощи от Соединенных Штатов, ничем не лучше украинских ПТРК «Стугна-П», заявил военный эксперт Александр Артамонов. Он отметил, что «Джавелины» просто получили широкую рекламную поддержку, благодаря чему считаются лучшими в мире.

На самом же деле украинская «Стугна-П» способна так же эффективно бороться с бронетехникой противника. По мнению Артамонова, бывший президент Украины Петр Порошенко своими руками «хоронил» военно-промышленный комплекс страны, покупая дорогостоящие американские системы вместо аналогичных отечественных.

Эксперт упоминает не только Порошенко, но и действующего главу государства Владимира Зеленского. Он тоже не сделал ничего, чтобы возродить оборонно-промышленный комплекс Украины. Все, что умеют украинские лидеры – это растрачивать бюджетные средства на полеты в другие страны и клянчить деньги вкупе с военной помощью. Которая стране с таким потенциалом совершенно не нужна.