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Анна Герман, бывший парламентарий Украины, усомнилась в словах Владимира Зеленского, украинского лидера, о том, что ВСУ могут передать комплексы ПВО «Железный купол». Об этом сообщили в РИА Новости.

Ранее президент Украины при обсуждении вопроса о возможном размещении американских противоракетных систем в стране заявил, что журналистам следует внимательно следить за грядущей сессией Генассамблеи ООН, так как результаты для украинской делегации окажутся «очень серьезными».

Однако экс-депутат считает, что высказывания Зеленского не имеют под собой никаких оснований, поэтому они не сбудутся. В издании Politico при этом отметили, что американские конгрессмены решили включить в законодательный проект по обороне на следующий год новую поправку, позволяющую продать или передать Киеву новейшие комплексы ПРО и ПВО.

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