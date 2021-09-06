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Евгений Мураев, украинский экс-парламентарий, во время недавнего телеэфира отметил, что Европа одобрила «Северный поток – 2» из-за возможного разрушения газотранспортной системы Украины.

Согласно его словам, в сложившейся обстановке виноваты киевские власти, которые постоянно повышают уровень напряжения, рассказывая о войне на юго-востоке Украины. Все это приводит к увеличению страха европейцев касательно возможного уничтожения украинской ГТС, поэтому они захотели иметь альтернативу.

Украинский политик также подверг критике действия Ангелы Меркель, немецкого канцлера, отметив, что она «наплевала» на интересы Украины, желая добиться энергобезопасности для Германии. В результате были сняты многие ограничения с российского газопровода.

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