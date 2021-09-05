Украинским властям надо меньше болтать, а начинать договариваться с Россией о поставках газа. В противном случае гражданам придется отапливаться дровами и навозом, уверен бывший депутат Верховной Рады Геннадий Москаль.

Он пояснил, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» Украина вообще перестанет обслуживать свою газотранспортную систему. По той простой причине, что она уже не будет окупать свое существование.

По словам экс-депутата, в настоящее время нет ни единой альтернативы приобретению газа в России. Если же Киев продолжит стоять на позиции «у оккупанта не покупаем», то украинцам придется отапливаться навозом, соломой и дровами. Даже уголь, и тот сейчас остается недоступным для граждан страны.

Напомним, что согласно условиям сделки между Германией и США, Россия оставит лишь часть транзита через украинскую ГТС. Остальной газ пойдет по “Северному потоку-2”.