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Джонни Депп принял участие в кинофестивале в Сан-Себастьяне и высказался о «культуре отмены». Об этом сообщает Deadline.

Согласно заявлению Деппа, в настоящее время культура отмены вышла из-под контроля. Из-за этого люди пребывают в опасности, так как хватит одной фразы, чтобы они потеряли всю поддержку. Депп указал, что это произошло не только с ним, но и с другими мужчинами и женщинами.

Также актёр выразил мнение, что это явление появилось из-за мгновенной поспешности суждения, основанной на том, что является «загрязнённым воздухом».

Как отмечается, Джонни Депп лишился многих контрактов после того, как его бывшая жена Эмбер Херд обвинила его в насилии. Деппу удалось частично одержать над ней победу в судах.

Недавно актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что сталкивалась раньше с домогательствами от режиссёров. Однако называть имена она не стала.

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