Американский лидер Джо Байден снова удивил соотечественников странной выходкой. Этот эпизод произошел во время визита президента США в одно из учебных заведений.

В школу он приехал со своей женой Джилл Байден. В программу визита было включено ее выступление. Но когда Джилл начала свою речь, президент внезапно оглянулся, будто его кто-то позвал, а затем покинул зал вообще.

Через несколько минут глава государства вернулся и даже успел дослушать речь супруги. Но очень у многих такое его поведение вызвало недоумение.

В Сети сразу же вспомнили любовь Байдена к мороженому и пошутили над очередной странной выходкой американского лидера. В Телеграм-канале «Коза кричала» появился видеоролик, на котором президент уходит в момент выступления супруги, так как увидел фургончик с холодным лакомством.