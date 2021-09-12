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Американский лидер Джо Байден снова удивил соотечественников странной выходкой. Этот эпизод произошел во время визита президента США в одно из учебных заведений.

В школу он приехал со своей женой Джилл Байден. В программу визита было включено ее выступление. Но когда Джилл начала свою речь, президент внезапно оглянулся, будто его кто-то позвал, а затем покинул зал вообще.

Через несколько минут глава государства вернулся и даже успел дослушать речь супруги. Но очень у многих такое его поведение вызвало недоумение.

В Сети сразу же вспомнили любовь Байдена к мороженому и пошутили над очередной странной выходкой американского лидера. В Телеграм-канале «Коза кричала» появился видеоролик, на котором президент уходит в момент выступления супруги, так как увидел фургончик с холодным лакомством.

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  • Анна
  • 10.09.2021
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