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Американский лидер Джо Байден пожаловался на невозможность объяснить людям, что вывод войск США из Афганистана не мог быть организован иначе. Он пояснил, что ситуация с людьми на шасси транспортного самолета ВВС США вполне могла повториться и в Таджикистане.

По словам Байдена, если бы в аэропорту Душанбе поставили транспортник С-130 «Геркулес» и пригласили всех желающих улететь в Соединенные Штаты, люди точно так же бежали бы за ним, цеплялись на шасси и падали при взлете.

Напомним, что ранее военнослужащие ВС США рассказали, что на шасси одного из транспортников, задействованных в эвакуации людей из Кабула, были обнаружены останки человека. Скорее всего, он привязал себя к конструкционным элементам самолета, чтобы гарантированно улететь из Афганистана. Однако выжить ему все равно не удалось.

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