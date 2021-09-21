Джо Байден, американский лидер, отметил, что резко высказался о Владимире Путине, президенте РФ, из-за вопроса журналиста, вынудившего его сказать «нет» или «да».

В книге публициста Боба Вудворда под названием «Угроза» указывается, что главе американского государства задали вопрос, и он дал на него ответ. В действительности интервью затрагивало совершенно иную тему, отметил Байден, когда объяснял, почему решил назвать своего российского коллегу убийцей.

Автор книги добавил, что президент Соединенных Штатов позднее связался с Путиным, чтобы объяснить свой поступок и пригласить его на встречу. В СМИ напоминают, что скандальная беседа с журналистом состоялась в начале весны. Байден тогда отметил, что призовет Россию к ответу за возможное вмешательство в американские выборы.