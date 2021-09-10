Дональд Туск, экс-руководитель Европейского совета, в рамках недавнего телеэфира на TVN24 заявил, что достройка «Северного потока – 2» является огромной ошибкой, допущенной из-за эгоизма немцев.

Согласно его словам, речь идет о по-настоящему непростительной ошибке, так как она влечет к крайне серьезным последствиям для всей Европы. Он также раскритиковал ФРГ, заявив, что она ведет эгоистическую политику, не учитывая интересов своих соседей. Польский политик добавил, что во время беседы с Ангелой Меркель, немецким канцлером, та якобы не единожды заявляла, что понимает, какую угрозу несет российский трубопровод для будущего ЕС.

В СМИ напоминают, что сегодня, 10 сентября, в утренние часы появилось сообщение о том, что газопровод был полностью достроен. Ранее зарубежный оператор заявил, что в Балтийском море была сварена последняя труба. Точная дата запуска «СП-2» пока неизвестна.