Александр Мясников, ведущий и медик, отметил, что многие россияне, которые страдают от гипертонии, допускают серьезные ошибки при лечении своего заболевания.

Согласно словам специалиста, многие пациенты либо пытаются полностью игнорировать свою болезнь, либо, наоборот, слишком сильно концентрируют внимание на ней, из-за чего решают полностью отказаться от физических нагрузок и активного образа жизни. Он отметил, что не следует бросаться из крайности в крайность, заявив, что гипертонию можно контролировать.

Если пустить данное заболевание на самотек, то у больного в будущем могут ждать инсульты и инфаркты. Однако при этом не следует каждую минуту проверять свое давление, «трезво оценивая ситуацию». Необходимо развивать сердечно-сосудистую систему и хотя бы раз в 3 месяца консультироваться со своим кардиологом.