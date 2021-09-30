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Дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова Елена заявила об издевательствах в театре имени Ермоловой, который был отдан под управление Олега Меньшикова.

Как сообщается, 30 сентября из театра увольняют Елену, а также ещё 20 актёров. При этом, согласно заявлению актрисы, Олег Евгеньевич ни с кем из увольняемых не разговаривал. Также нет информации и о денежной компенсации.

Елена Папанова сообщила, что в отделе кадров ей и некоторым другим артистам предложили остаться на работе в театре – однако лишь на должностях уборщиц, места которых сейчас вакантны. Она отметила, что это выглядело ещё одним издевательством, и никто на такие условия не согласился.

Отмечается, что первые уведомления об увольнениях артисты получили ещё летом. Руководство театра объяснило свои действия тем, что возникла необходимость проведения оптимизации кадров, что связано с пандемией коронавируса.

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