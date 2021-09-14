Под Сергиевым Посадом было найдено тело 67-летней женщины. Об этом сообщил Следственный комитет в понедельник.

Инцидент произошёл в деревне Бужаниново. Как было заявлено, на теле женщины имелись признаки насильственной смерти. В скором времени удалось задержать подозреваемых, которыми оказались два мигранта из Таджикистана. Им было предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве.

В деревне расположено общежитие, где живут гастарбайтеры, и после инцидента местные жители начали требовать его закрытия. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, к этим просьбам решили прислушаться и закрыть общежитие.

Дочь убитой женщины рассказала о пропаже своей матери и проводимых поисках. Она сообщила, что её старший сын пытался позвонить её матери примерно в шесть вечера, но телефон был выключен. Она возвратилась с работы около восьми часов вечера и отправилась искать мать. На тот момент она предположила, что у женщины могло прихватить сердце или подняться давление.

Кроме того, они сразу же обзвонили знакомых и соседей, которые помогли с поисками. Один из этих людей сообщил, что видел, как с женщиной встретились два гастарбайтера, которые с ней поздоровались. Недалеко от этого места был лес, а также железная дорога. Вскоре в этом лесу и нашли женщину.

Ранее прокуратора Москвы сообщила, что за 8 месяцев, прошедших с начала года, в столице на 32% увеличилось количество изнасилований. При этом общее количество преступлений снизилось на 1,1%.