Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину уникальный ядерный буксир, который будет запущен в космос к 2030 году. По его словам, это совместная разработка, в которой активное участие принимала госкорпорация Росатом.

Главное отличие этого буксира кроется в энергетической установке, которая представляет собой сочетание атомного реактора с ионным ракетным двигателем. В нем заряженные частицы под воздействием электромагнитного поля с невероятной скоростью вылетают из корпуса мотора, создавая реактивное движение.

Ядерная установка разрабатывается еще с 60-х годов прошлого столетия. В ее создании принимало непосредственное участие предприятие РКК «Энергия». Однако позже из-за развала СССР все исследования пришлось прекратить. К идее вернулись уже в 2010 году, в результате чего и появился макет космического буксира «Зевс». Он был представлен на двух выставках – «МАКС-2021» и «Армия-2021».