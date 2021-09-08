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Российские войска РХБЗ получат автомобили химической разведки на платформе УАЗ «Патриот». Эти машины оснастят аппаратурой, способной выявлять отравляющие вещества в воде, воздухе и почве, а также помечать зараженную местность на карте.

Оборудование будет делать все это в режиме реального времени. Кроме того, с его помощью военнослужащие смогут получать образцы, проводить их моментальный анализ и передавать данные по засекреченным каналам связи.

Автомобили планируется использовать не только в армии, но и «на гражданке». С помощью уникальной аппаратуры они смогут своевременно обнаруживать загрязнение воздуха отравляющими веществами на массовых мероприятиях, а также на предприятиях с опасным или вредным производством. К примеру, машины можно будет задействовать при ликвидации последствий техногенных катастроф или стихийных бедствий.

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