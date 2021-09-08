Китайские специалисты смогли разработать безопасный метод приземления гиперзвуковых беспилотных летательных аппаратов, который предполагает использование одной из 3-х моделей посадки.

Отмечается, что инженерам удалось внести несколько значительных доработок в секретный гиперзвуковой БПЛА, что дает ему возможность выйти на безопасную траекторию приземления даже при полете на скорости более 5 Махов. К примеру, если он летит на высоте 30 000 метров, то ему нужно отключить ускорители за 200 километров до аэродрома. При этом бортовой компьютер учитывает только 2 величины: высоту и давление воздуха.

Главной особенностью нового способа заключается в том, что для посадки рассчитываются сразу 3 модели снижения. В зависимости от двух указных величин будет выбран наиболее подходящий вариант. Электроника должна справиться с подобными подсчетами. В итоге гиперзвуковые беспилотники не будут представлять угрозы для гражданских судов.