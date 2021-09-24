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Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» предложила отменить в России двухнедельный карантин для экспатов.

Как сообщается, в ассоциацию входят международные компании, в штате которых есть иностранные граждане со статусом высококвалифицированных специалистов. Эти сотрудники пребывают в Россию, чтобы провести здесь долгое время. За границу в случае необходимости они выезжают лишь на короткий срок.

Также указывается, что эти сотрудники в большинстве своём привиты, и как правило, они ставят вакцины, которые были одобрены в России. В настоящее время после возвращения из своих выездов за границу они вынуждены соблюдать двухнедельный карантин. При этом указывается, что тем, кто приезжает с краткосрочным визитом в страну, изоляция не нужна. В итоге к лицам, которые несут фактически одинаковые риски, предъявляются разные требования.

Отмечается, что Роспотребнадзор выразил готовность отменить двухнедельную изоляцию для экспатов, но только если они привиты отечественной вакциной.

Недавно Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не проводилось плановой ревакцинации. Он указал, что ревакцинацию осуществляют только по рекомендациям врачей.

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