Алексей Ковальков, эксперт в области диетологии, поведал об крайне эффективном методе, позволяющем быстро сжечь жир в области живота.

Согласно его словам, во время похудения нередко возникают ситуации, когда лишние килограммы никуда не уходят, несмотря на прилагаемые усилия. В подобные моменты диетологи обычно отмечают, что необходимо просто подождать несколько недель, после чего вес снова начнет снижаться. Ковальков отметил, что это правильный ответ, однако данный процесс можно ускорить.

Специалист отмечает, что при появлении подобных трудностей следует сразу же перейти на белковую диету, снизив объем употребляемых углеводов до минимума. Необходимо также пить как можно больше воды. Все это следует дополнить физическими упражнениями, регулярно посещая спортивный зал. В этом случае жир на животе станет быстро исчезать.