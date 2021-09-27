читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Ковальков, эксперт в области диетологии, поведал об крайне эффективном методе, позволяющем быстро сжечь жир в области живота.

Согласно его словам, во время похудения нередко возникают ситуации, когда лишние килограммы никуда не уходят, несмотря на прилагаемые усилия. В подобные моменты диетологи обычно отмечают, что необходимо просто подождать несколько недель, после чего вес снова начнет снижаться. Ковальков отметил, что это правильный ответ, однако данный процесс можно ускорить.

Специалист отмечает, что при появлении подобных трудностей следует сразу же перейти на белковую диету, снизив объем употребляемых углеводов до минимума. Необходимо также пить как можно больше воды. Все это следует дополнить физическими упражнениями, регулярно посещая спортивный зал. В этом случае жир на животе станет быстро исчезать.

Вам может понравиться

Невролог рассказал о провоцирующих мигрень продуктах

Татьяна Вон, специалист в области неврологии, назвала продукты питания, которые могут вызвать мигрень у человека. Согласно ее словам, болевые ощущения в голове могут возникнуть из-за алкогольных напитков, шоколада, цитрусовых фруктов

Диетолог рассказала о продуктах, которые снижают продолжительность жизни человека

Диетолог Майо Кэтрин Зерацки рассказала о продуктах, которые сокращают продолжительность жизни. Её слова передаёт портал Eat This, No That! Специалист отмечает, что плохое влияние на срок жизни оказывают полуфабрикаты, обработанное
  • Анна
  • 26.09.2021
  • читать 1 минуту

Доктор Мясников объяснил, почему лекарства от гипертонии не всегда помогают

Врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе объяснил, почему лекарства от гипертонии порой не оказывают нужного влияния. Как отметил специалист, гипертония способна поражать сердце и сосуды, а также
  • Анна
  • 26.09.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи: погода, 27 сентября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 сентября – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 27 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | Подольск: погода, 27 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 27 сентября – пасмурно, до 16 °C |