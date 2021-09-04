Издание Yahoo News Japan опубликовало статью, в которой процитировало слова главы российского МИД Сергея Лаврова о совместном освоении Курил. Министр заявил, что подобная ситуация невозможна, так как для этого придется изменять законодательство Японии и РФ. При этом он предложил Японии и другим государствам вкладывать средства в экономику островов.

Мнения читателей японского издания разделились. Так, одни уверены, что правительство страны должно забыть о Курильских островах и жить дальше.

«Японии надо просто молча отступить. Не надо больше предпринимать никаких действий. Прощайте!» — уверен комментатор под ником Kak.

Его поддерживает пользователь Mom:

«Японскому МИД в этой ситуации даже нет смысла предпринимать какие-то шаги, так как Россия очень хороша», – пишет он.

Другая группа комментаторов, напротив, настроена решительно.

«Россия уже не скрывает своих намерений. Японии также уже пора действовать безжалостно. Надо ввести против нее жесткие санкции за аннексию Крыма!», – призывают читатели.

«Россия — наш враг уже более ста лет еще с эпохи Мэйдзи, и, если мы будем вести себя наивно, они нас уничтожат», – написал еще один комментатор.

Также некоторые пользователи отмечают, что Япония пребывает в зависимости от Соединенных Штатов и спорить с Россией ей совершенно не с руки.