Германия уже опустошила свои хранилища для природного газа и находится на пороге жесткого энергетического кризиса, передает издание Der Tagesspiegel. Если в ближайшее время резервуары не будут заполнены, то жители страны замерзнут в собственных домах.

Авторы публикации отмечают, что вся проблема кроется в том, что Турция и Китай начали экспортировать газ из России в огромных объемах. Из-за этого никакой надежды на скорые поставки голубого топлива в Германию нет. Единственное, что ее спасет – это скорейший запуск газопровода «Северный поток-2», по которому топливо пойдет в ФРГ без остановок и сбоев.

По мнению экспертов, статью которых перевел портал «ПолитРоссия», ситуацию усложняют грядущие выборы в Германии. Все претенденты на главный пост в стране молчат, будто воды в рот набрали, так как тема газа считается «неудобной» и опасной для рейтинга кандидатов.