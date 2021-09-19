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Германия уже опустошила свои хранилища для природного газа и находится на пороге жесткого энергетического кризиса, передает издание Der Tagesspiegel. Если в ближайшее время резервуары не будут заполнены, то жители страны замерзнут в собственных домах.

Авторы публикации отмечают, что вся проблема кроется в том, что Турция и Китай начали экспортировать газ из России в огромных объемах. Из-за этого никакой надежды на скорые поставки голубого топлива в Германию нет. Единственное, что ее спасет – это скорейший запуск газопровода «Северный поток-2», по которому топливо пойдет в ФРГ без остановок и сбоев.

По мнению экспертов, статью которых перевел портал «ПолитРоссия», ситуацию усложняют грядущие выборы в Германии. Все претенденты на главный пост в стране молчат, будто воды в рот набрали, так как тема газа считается «неудобной» и опасной для рейтинга кандидатов.

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