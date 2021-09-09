Украинский парламентарий Нестор Шуфрич прокомментировал высказывания Главнокомандующего ВС Украины, который возжелал проехаться на танке по Красной площади. Депутат посоветовал главкому меньше болтать, а брать, и делать. Если же для смелости для этого не хватает, лучше просто помалкивать.

Депутат от оппозиционной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что в распоряжении Залужного есть большое количество танков и прочей бронетехники. Поэтому если он такой смелый, то вполне может выбрать любую боевую машину и начинать двигаться в сторону Москвы.

Шуфрич напомнил Залужному министра обороны Гелетея, который во всеуслышание заявлял о скором параде украинской армии в Севастополе. Но закончилось все, по словам депутата, иловайским котлом.

Летом Залужный отметился сразу несколькими подобными высказываниями. Сперва он излучал готовность атаковать Донбасс, а потом сообщил, что ВС Украины уже вполне могут начать наступление на Россию.