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Украина стоит на пороге энергетической катастрофы, которая может разразиться уже в ближайшие месяцы. Такой неутешительный прогноз сделал депутат ВРУ и бывший министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.

Он пояснил, что цена на газ для населения сейчас держится в пределах 7-8 гривен. Однако на бирже она уже выросла до 20 грн, что в скором времени может создать серьезные проблемы. «Нафтогаз» пока держит цену на относительно низком уровне, но в бюджете такие его действия не предусмотрены.

Первыми с проблемами столкнутся бюджетные учреждения и промышленные предприятия. Им рано или поздно придется покупать газ по биржевой цене. Также пострадает и население. По той простой причине, что ему потребуется как минимум за две трети голубого топлива платить реальную стоимость.

По мнению Кучеренко, все это приведет к энергетическому кризису уже в ближайшие два-три месяца.

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