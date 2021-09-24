Инициатива президента Владимира Зеленского по антиолигархическому закону ударит по нему самому и заставит как можно скорее убегать из страны, уверен депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он считает, что действующий глава государства повторит судьбу Виктора Януковича.

Закон, запрещающий украинским олигархам владеть средствами массовой информации и создавать политические движения приведет к росту коррупции на в стране. Кроме того, он автоматический превратит Украину в монархию и для Зеленского, который совершенно не тянет на царя, будет означать только одно – Ростов, заявил Гончаренко. Стоит напомнить, что Янукович сбежал именно в этот российский город.

Украинский депутат не учел только одного – Зеленского вряд ли хорошо примут в России после его многочисленных враждебных высказываний. Поэтому для побега с Украины ему придется выбирать какое-то другое место.