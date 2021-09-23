Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уверен, что новый пакет санкций США в отношении России разрабатывается исключительно для отвлечения внимания от провальной внешней политики Вашингтона. Кроме того, он станет еще одним провалом, так как отношения Соединенных Штатов и РФ будут испорчены окончательно.

Напомним, что в Вашингтоне принято решение ввести санкции против российских журналистов, высокопоставленных чиновников и владельцев бизнеса, которые, по мнению США, виновны в нарушении прав человека. В список должно войти 35 человек, среди которых представители Кабмина Михаил Мишустин и Михаил Мурашко, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, глава Первого канала Константин Эрнст и другие.

Запад намеревался задействовать собственный сценарий на выборах в российскую Госдуму, заявил Слуцкий, однако эта попытка провалилась. Поэтому сейчас Соединенные Штаты вернулись к привычной для себя тактике давления. Парламентарий уверен, что новые санкции станут катастрофой для Вашингтона, так как больше никакого диалога с Москвой у него не получится.