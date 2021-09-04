Россия не просто так «пускала дым» в Крыму в апреле текущего года, уверен «эксперт» издания Defense One Патрик Такер. Он заявил, что увеличение численности войск до почти неприличных значений означает только одно – Москва тренировалась нападать на Киев.

При этом неприличные значения «аналитик» нарисовал сам, по собственной инициативе. То, что они в несколько раз превышали реальные, Такера нисколько не смутило. Он просто сослался на данные компании Orbital Insight, которая якобы анализировала фотографии из космоса и телефонные звонки.

Именно на спутниковых снимках «эксперт» обнаружил «дымовую завесу», за которой российские военные занимали грузовые автомобили. За дымом особо ничего не было видно, но, по мнению Такера, он как раз скрывал истинное количество бойцов.

По мнению автора публикации, в Крыму в апреле находилось не меньше ста тысяч военнослужащих, что говорит именно о подготовке к войне, а не об учениях. Впрочем, остается неясным лишь одно – как долго еще Россия собирается «готовиться», если с весны она до сих пор не начала полномасштабную наступательную операцию? Или она просто хочет подождать 2030 года, когда Украины купит американские истребители F-35 и построит наконец немного больше, чем одну ракету?