В «ПолитРоссии» появился перевод статьи американского информагентства Defense News о том, что появление проблем со здоровьем у летчиков снижает боеспособность американских ВВС.

Авторы материала ссылаются на отчет Минобороны США, где указывается, что многие пилоты сталкиваются с физиологическими проблемами, которые невозможно устранить. К самым распространенным симптомам относят гипервентиляцию легких и гипоксию, с которыми часто сталкиваются летчики истребителей. Они возникают при сильных перегрузках, из-за которых человек теряет сознание или у него ухудшается зрение.

Отмечается, что за десять лет среди американских военных летчиков было зарегистрировано около 660 случаев проявления разнообразных недугов. Довольно часто это приводило к необходимости аварийной посадки воздушного судна. Больше всего жаловались пилоты учебных самолетов T-6 Texan II. На втором месте оказались истребители F-22.