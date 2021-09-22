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В информационном агентстве Defense Express, сославшись на «Укроборонпром», отметили, что украинские ракеты «Ольха» и «Нептун» в будущем будут оснащены усовершенствованными боевыми элементами.

Указывается, что предприятием было приобретено современное оборудование для вакуумно-кусковой заливки, которое позволит создавать новые боевые части с повышенной эффективностью. Новейшие технологии позволят максимально плотно наполнить снаряды взрывчаткой, что значительно увеличит их боевой потенциал.

Журналисты отмечают, что новые производственные системы дадут возможность усилить мощность ракет «Нептун», предназначенных для уничтожения кораблей, и «Ольха», которые используются в реактивных установках залпового огня. В СМИ напоминают, что противокорабельные снаряды были приняты на вооружение украинскими ВМС в текущем году.

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