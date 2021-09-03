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Япония очень близка к получению доступа к российскому истребителю Су-30 МКИ, который используется индийскими ВВС. Нью-Дели намеревается задействовать эти самолеты в совместных учениях, намеченных на декабрь текущего года.

Для Страны восходящего Солнца это редкостная удача. Ведь истребители российского производства применяются как в самой РФ, так и в Китае. Обе страны являются сейчас потенциальными противниками Токио, поэтому получить один из популярных у них видов вооружения будет весьма приятно.

Польское издание Defence 24 сообщает, что японские инженеры смогут внимательно изучить радиолокационные сигнатуры, узнать такие важные характеристики, как дальность полета и расход топлива, получить другую информацию. Она пригодится, чтобы разработать меры противодействия Су-30 МКИ в случае войны против РФ.

Напомним, что в последнее время издание Defence 24 взъелось на российскую авиацию. Авторы издания пророчат ей то скорое исчезновение из-за морального устаревания, то попадание в руки потенциальных противников. Хотя никаких обоснований своей информации журналисты не приводят.

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