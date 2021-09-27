После учений «Запад-2021», которые добавили седых волос польскому руководству из-за страха перед «вторжением РФ», эксперты из Варшавы решили подсчитать российское оружие. Издание Defence24 пишет, что до исследований высокопоставленные военные просто волновались, а вот после их завершения начали в буквальном смысле слова биться в истерике.

Авторы публикации сообщили, что в распоряжении российской армии имеется почти 5 тысяч реактивных систем залпового огня, 7,3 тысячи боевых машин пехоты, а также три с половиной тысячи танков. При этом РФ планирует усилить войска бронетехникой уже до конца этого года, поэтому ее станет еще больше.

Польские эксперты сделали вывод, что это вооружение позволит России разгромить армии всех европейских государств, а также базирующиеся на их территории войска Североатлантического альянса. Если же к танками, БМП и РСЗО добавить авиацию, то ВС РФ вообще можно назвать неуязвимыми перед любым потенциальным противником.