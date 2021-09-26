Полигонный этап «Мирной миссии-2021» проходил в Оренбургской области, в предгорьях Урала. Основной тактикой, которую практиковали российские войска во время этих учений, была так называемая «огненная карусель» в трех разных вариантах – артиллерийская, танковая и вертолетная. Об этом пишет польский военный портал Defence24. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Международные военные учения «Мирная миссия» государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в этом году прошли с 11 по 25 сентября. В них приняли участие свыше 4000 солдат, отдельные контингенты вооруженных сил представляли, помимо России, 8 других стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а также Китай, Индия и Пакистан). Основная цель учений – подготовка союзников для проведения контртеррористических операций.

Примечательно, что во время учений китайские и казахстанские военнослужащие использовали собственную боевую технику, представители всех других стран получили ее от российской стороны.

В учениях было задействовано более 70 ствольных и ракетных артиллерийских систем, объединенных в общую группировку. Базовыми были два артиллерийских дивизиона – из состава частей Центрального военного округа ВС РФ и Народно-освободительной армии Китая. Среди прочего, на полигоне применялись типы самоходной техники – гаубицы 2С19 «Мста-С», минометы 2С34 «Хоста», ПТРК «Штурм-С», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», термобарические ракетные установки ТОС-1 «Буратино» и китайские колесные пушечные гаубицы PLL-09.

Артиллерийская составляющая отрабатывала широкий круг возложенных на нее задач по поддержке остальных «миротворцев» в борьбе с «террористическими группировками». К ним относятся: уничтожение тяжелой военной техники, ликвидация пожарных частей, расположение заградительного огня и многое другое. Кроме того, огонь велся таким образом, чтобы ракеты взрывались над позициями противника или на небольшом удалении от земли, что должно увеличивать огневую мощь. На всю огневую подготовку было отпущено более 4,5 тысяч снарядов различных типов.

Поддержку с воздуха обеспечивали ВВС России и Казахстана, что включило российские разведывательные бомбардировщики Су-24МР, штурмовики Су-25 и тактические бомбардировщики Су-34, дополненные казахстанскими Су-25. Они выполнили девять огневых вылетов, направленных на уничтожение позиций противника на суше. Отряд десантников и спецназа из Индии, Киргизии, России и Пакистана также был высажен в тылу «противника» с помощью многоцелевых вертолетов Ми-8.

Бронетехника наземного базирования состояла в основном из ОБТ Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2 и колесных боевых машин пехоты БТР-80А, а также китайской колесной БМП Type 08 (ZBL-08). Первоначально они вели массированную стрельбу с окопных и замаскированных огневых позиций. Затем, продолжая вести огонь с ходу, интернациональные силы перешли к атаке позиций противника.

Основной тактикой, которую практиковало большинство российских солдат во время этих учений, была так называемая «огневая карусель» в трех разных вариантах – артиллерийская, танковая и вертолетная. Первый заключается в попеременном обстреле артиллерийских подразделений для обеспечения возможности перезарядки с сохранением общей непрерывности артиллерийского огня. Второй предполагал постоянный последовательный огонь из танков на уровне взвода, где сразу после выстрела машины отступали для перезарядки и заменялись другими. Третий заключался в налете ударных вертолетов, которые образуют «круговой» боевой порядок и ведут синхронный огонь по позициям противника.

Интересным фактом является также участие инженерно-саперных войск и средств борьбы с оружием массового поражения в непосредственном бою с противником. Они подготовили «противотанковый ров» и «брандмауэр», чтобы остановить высокомобильные террористические формирования на внедорожниках. Вначале они заманили противника в обозначенный район, где взорвались дистанционно установленные взрывчатые вещества, перекрыв врагу путь отхода и создав ров длиной 2 км. Затем окруженный противник был уничтожен «огненным шаром» из зажигательных веществ.

Учения представляют собой интересный разноплановый пример действия ВВС и Сухопутных войск России на тактическом уровне и, тем более, в форме международного сотрудничества. Отчетливо видны последние тенденции в тактике действий, которым в настоящее время обучаются российские солдаты. Само Минобороны России четко подчеркивает, что опыт конфликтов в Сирии и Нагорном Карабахе используется в массовых масштабах. Стоит также отметить совместное участие в этих учениях контингентов вооруженных сил Индии, Китая и Пакистана, при том, что индо-китайские и индо-пакистанские отношения остаются очень напряженными из-за конфликтов из-за приграничных территорий.