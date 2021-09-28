Первый перехват российских истребителей-бомбардировщиков Су-24 был осуществлен двумя CF-18 Королевских ВВС Канады (RCAF) над Черным морем, недалеко от воздушного пространства Румынии. Это произошло через две недели после того, как канадцы начали свое участие в текущей ротации усиленной миссии НАТО по охране воздушного пространства.

Как сообщает польский военный портал Defence24, указанный перехват произошел 23 сентября в районе побережья Черного моря вблизи от воздушного пространства Румынии. Два истребителя «Хорнет» Королевских ВВС Канады действовали против российских Су-24, незадолго до того обнаруженных Румынией. Пилоты CF-18 «установили визуальный контакт», а затем сопроводили российские тактические бомбардировщики до района, находящегося в удалении от границы.

Это был первый перехват российских самолетов с момента начала патрулирования канадцами Черноморского региона. В начале сентября пилоты завершили аттестацию перед полным участием в румынской миссии «воздушной полиции НАТО».

Канадские истребители действуют с авиабазы ​​в Торрехоне, недалеко от Мадрида. Согласно заявлению командования ВВС НАТО, российские бомбардировщики Су-24 игнорировали международные правила безопасности полетов. Среди прочего, у них был выключен транспондер, и они не отвечали на вызовы полетного контроллера.

Канада направила 170 военнослужащих для ротации в рамках усиленной службы воздушной полиции НАТО. До конца ноября канадцы будут действовать в Черноморском регионе.

Defence24 также отмечает, что повышенная активность ВКС России в Черном море в конце сентября совпала с относительно высокой активностью российского флота. В конце сентября Черноморский флот ВМФ России провел здесь ряд небольших учений, которые, по всей видимости, осуществлялись в противовес украинским совместным маневрам с НАТО Rapid Trident 2021.

Военные корабли действовали с баз в Севастополе и Новороссийске для отработки борьбы с группировками противника – как надводными кораблями, так и подводными лодками, их экипажи также совершенствовались в противовоздушной обороне. Повышенная активность России в связи с украинскими учениями была замечена и на суше: на Крымском полуострове прошли тренировки артиллеристов и начинаются учения воздушно-десантных войск.