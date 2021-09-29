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Польским Вооруженным силам нужно больше солдат и современное оружие, заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак на открытии мероприятия Defence24 DAY. Он отметил, что только так Варшава сумеет заполучить сильные позиции в НАТО.

Автор издания Defence24 Мацей Шопа проанализировал выступление министра обороны. Он отметил, что Блащак много времени уделил грядущему усовершенствованию системы закупок. Так, в стране уже работает Совет по технической модернизации уже имеющегося оружия, а с Нового года начнет функционировать еще одно ведомство – Агентство по вооружениям.

Именно этим новым структурам предстоит решить проблему усиления обороноспособности страны. Автор публикации, эксклюзивный перевод которой представлен порталом discover24.ru, пишет, что речь шла не только о 250 танках «Абрамс», приобретаемых у США, но еще и о четырех вертолетах S-70i Black Hawk. Решение об их покупке принято буквально в минувший вторник.

Кроме того, Польша не забывает и о беспилотниках Bayraktar TB2, контракт на покупку которых был заключен с Турцией еще летом. По словам Блащака, беспилотные технологии, объединенные в единые сети станут главным оружием войны будущего, поэтому Варшаве необходимо как можно скорее внедрять их в армию. При этом Минобороны не собирается останавливаться только на «Байрактарах» – оборонная промышленность должна заниматься надводных и наземных систем. Турецкие беспилотники уже получены, причем в дополнение к ним Анкара поставила высокоточные ракеты и бомбы, а также технологии, позволяющие проводить профилактическое обслуживание двигателей и станций управления.

Упомянул министр и о трех фрегатах Miecznik. Контракты на приобретение всего вышеперечисленного вооружения были заключены только за последний год, поэтому можно говорить, что Польша за этот период сделала большой шаг вперед.

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