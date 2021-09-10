Минобороны Великобритании может снять с вооружения новейшие танки «Аякс», пишет издание Daily Mail. Авторы публикации поясняют, что солдаты регулярно жалуются на эти боевые машины, причиняющие вред здоровью.

Первая претензия заключается в том, что танки «Аякс» очень шумные. Военнослужащие, которые принимали участие в испытаниях, неоднократно жаловались на боль в ушах и временную потерю слуха.

Кроме того, вибрация двигателя провоцирует сильнейшие боли в суставах. Из-за непродуманной конструкции боевой машины после первых же учений 310 солдат было отправлено в больницы из-за полученных травм.

Минобороны еще после первых жалоб поставило испытания танков на паузу, однако компания-производитель General Dynamics привлекла своих испытателей-добровольцев. Это позволило продолжить маневры, однако скорее всего военное ведомство все же откажется от боевых машин «Аякс».